Esce a raccogliere funghi e non rientra, ricerche nei boschi di Serina Un uomo di 71 anni sabato 29 agosto era andato in escursione per raccogliere funghi ed è scomparso. In campo vigili del fuoco, Soccorso alpino e carabinieri.

Dalla prima serata di sabato 29 agosto sono in corso a Serina le ricerche di un uomo di 71 anni, F. M., di Cislago (Varese) che non è rientrato a casa da un’escursione nei boschi della zona. Secondo le prime informazioni, l’uomo era uscito di casa verso mezzogiorno con l’intenzione di raccogliere funghi: la famiglia, non vedendolo rientrare entro sera, ha dato l’allarme. Sono entrate in azione diverse squadre di ricerca: i vigili del fuoco (nucleo Saf-Speleo alpino fluviale, unità cinofile, nucleo Sapr- Sistemi aeromobili pilotaggio remoto), il Soccorso alpino e i carabinieri. Le ricerche nelle ultime ore si sono concentrate nella zona della frazione Valpiana.

