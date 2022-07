Esce per una passeggiata in montagna e non rientra, ricerche a Mezzoldo: 72enne trovato senza vita

È stato purtroppo ritrovato domenica senza vita l’uomo di Dalmine di 72 anni disperso da sabato sera. Sono in corso accertamenti per stabilire se a causare il decesso sia stata una caduta o un malore. Il 72enne sabato era uscito per una passeggiata, ma non era rientrato e sono partite le ricerche. Impegnati i tecnici del Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Nella serata di sabato erano operativi quindici tecnici e due sanitari del Cnsas, da domenica mattina altri venti. I Vigili del fuoco sono scesi in campo con la squadra del distaccamento di Zogno, i nuclei Saf (Speleo alpino fluviale), Tas (topografia applicata al soccorso), Ucl (Unità comando locale), Dedalo (sistema di ricerca tramite la scheda del telefono), cinofili e Sapr (droni). Sul posto anche i carabinieri e il sindaco.