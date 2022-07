Escursionista in difficoltà sul monte Colle, portato in salvo con l’elicottero - Video

I vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e l’elicottero «Drago» di Varese sono intervenuti per il recupero di un escursionista in difficoltà a Branzi sul monte Colle intorno alle 13,30 di mercoledì 27 luglio. L’uomo, un villeggiante di 54 anni, è stato ritrovato in base all’ultima cella collegata con il telefono ed è stato recuperato dagli stessi vigili del fuoco, che lo hanno riportato in valle con l’elicottero. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Ecco il filmato con una fase delle operazioni.