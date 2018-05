Esonda un torrente ad Algua

Bloccata la strada provinciale Strada provinciale della Valserina bloccata all’altezza di Algua a causa dell’esondazione di un torrente che ha portato detriti e fango sulla carreggiata.

Come si può vedere dalla foto, i detriti hanno invaso la strada rendendo impossibile il transito. Troppo pericoloso il passaggio per le auto. Nello stesso punto, un paio di anni fa, si è aperta una voragine che ha portato alla chiusura della strada per qualche mese per permettere i lavori di ripristino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aiutare gli automobilisti a liberare le auto dall’acqua.

Situazione critica anche in altre zone della provincia di Bergamo, soprattutto sul lago d’Iseo. Su L’Eco in edicola lunedì 28 maggio tutti gli aggiornamenti.

