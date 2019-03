Fiamme alte quindici metri-Video

Provinciale chiusa tre ore a Gerosa L’incendio di una legnaia in Val Brembilla ha fatto saltare un bombolone del gas. Difficile intervento dei pompieri. Paese mobilitato.

L’incendio di una legnaia, sabato pomeriggio a Gerosa, ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di ben più grave, dato che nelle immediate vicinanze si trovava un bombolone di gpl da 100 litri: il calore dell’incendio vicino ha fatto saltare la valvola e con l’esplosione si sono alzate lingue di fuoco alte fino a 15 metri, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Il proprietario dell’abitazione si trovava in casa e solo per un caso fortuito l’incendio è rimasto limitato alla sola legnaia e non ha intaccato la residenza vicina. Mentre erano in corso le operazioni di spegnimento è stato allertato il 118, che ha mandato sul posto un equipaggio della Croce rossa di Sant’Omobono Terme per una visita precauzionale al padrone di casa, che non è stato portato in ospedale. L’incendio è divampato ieri verso le 15 lungo la strada provinciale 24 che porta verso Peghera in Val Taleggio, strada che in quel punto prende il nome di via Costa e che ieri è stata chiusa alla circolazione dalle 15,30 alle 18,30 per consentire le operazioni di spegnimento.

