Foppolo, 10 anni e sei mesi a Berera

Otto anni a Santo Cattaneo In rito abbreviato dieci anni e sei mesi a Berera, 8 per Cattaneo, entrambi sono stati assolti dall’accusa per associazione a delinquere.

Dieci anni e sei mesi a Giuseppe Berera, ex sindaco di Foppolo, e 8 anni a Santo Cattaneo, ex sindaco di Valleve. Tre anni a Luisa Piredda, due anni a Saverio De Vuono e dieci mesi a Mauro Bertelli. Tutti sono stati assolti dall’accusa di associazione per delinquere.Questo quando è stato deciso martedì mattina 10 dicembre, in rito abbreviato, dal giudice. La sentenza con rito abbreviato parte dalle indagini dei Carabinieri e della Guardia di finanza, coordinati dal pm Gianluigi Dettori.I due ex sindaci non erano presenti in aula al momento della lettura della sentenza.

La sentenza riguarda il filone principale del caso Foppolo e accoglie in sostanza le richieste formulate dall’accusa: Berera doveva rispondere di 24 dei 44 capi di imputazione e per lui il pm Gianluigi Dettori nell’udienza del 24 settembre aveva chiesto 10 anni; Cattaneo era accusato di 9 capi ed era oggetto di una richiesta di condanna di 8 anni. Tra le accuse ci sono la truffa nei confronti di Regione Lombardia, appalti truccati per la gestione delle seggiovie, falso e concussione.

