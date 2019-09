Caso Foppolo, le richieste del pm

Chiesti 10 anni per Berera, 8 per Cattaneo Aggiornamenti dal processo sul caso Foppolo. All’udienza preliminare del filone principale dell’inchiesta, sono arrivate le richieste del pm.

All’udienza preliminare del filone principale dell’inchiesta, sono arrivate le richieste dell’accusa per gli imputati che hanno chiesto il rito abbreviato. Il pm Gianluigi Dettori ha chiesto 10 anni per l’ex sindaco di Foppolo Giuseppe Berera, 8 anni per l’ex sindaco di Valleve Santo Cattaneo e 4 anni per l’ex segretario comunale Saverio De Vuono; 1 anno all’impiegata comunale di Foppolo Luisa Piredda (pena sospesa) e un altro anno per il consulente Mauro Bertelli

Rinviato a giudizio l’imprenditore bresciano Sergio Lima, prosciolto dall’accusa di associazione per delinquere: è stato rinviato a giudizio come l’ex sindaco di Carona Gianalberto Bianchi, l’ex vicesindaco di Carona Mauro Arioli, il consulente legale Antonio Ditto e il titolare della «Tec Pro» Andrea Semperboni.Nell’udienza precedente Lima aveva chiesto di patteggiare a due anni e 11 mesi, ma il patteggiamento era stato respinto dal giudice. Prosciolti dall’accusa di associazione per delinquere anche Bianchi, Ditto e Andrea Semperboni. Prossima udienza il 22 ottobre.

