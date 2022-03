Furto a Foppolo, nella notte rubato l’incasso delle seggiovie

La scoperta lunedì

Lunedì mattina, poco prima delle 9, la scoperta dell’accaduto da parte delle impiegate. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Zogno per le indagini. «Dispiace per quanto accaduto - dice il direttore della stazione Marco Calvetti - . Noi proseguiamo regolarmente la stagione per il bene del paese e della valle». In paese non vi sono telecamere per poter eventualmente visionare passaggi sospetti durante la notte.