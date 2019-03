Gli under 16 sciano gratuitamente

Per due weekend paga la Regione Due weekend di sciate gratuite per gli under 16 in tutti i comprensori lombardi.

Regione Lombardia, sia per promuovere la pratica dello sci tra i ragazzi sia per sostenere l’avvicinamento alla candidatura di Milano-Cortina quale sede delle Olimpiadi invernali del 2026, ha stanziato 500 mila euro per far sciare gratuitamente i ragazzi il 23 e 24 marzo e il 30 e 31 marzo, per molte stazioni, peraltro, ultimi fine settimana di apertura.

L’iniziativa, denominata «Scialla» (con riferimento allo sci ma anche al gergo giovanile) e promossa con l’Associazione nazionale esercenti funiviari lombardi, si chiama «Free Skipass 2019» ed è stata voluta dall’assessore regionale allo Sport e giovani Martina Cambiaghi. Fa seguito, peraltro, ad altri progetti come, «SkipassLombardia», la tessera «pay per use» che permette di evitare le code e pagare esattamente per quanto sciato.

Per poter usufruire degli skipass gratuiti due sono le modalità: presentandosi direttamente agli sportelli delle stazioni sci con il modulo compilato e scaricabile dal sito www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/giovani/skipass, oppure registrarsi sul sito www.skipasslombardia.it per richiedere la tessera, inserire una carta di credito valida come garanzia. La tessera si potrà usare anche in tutti gli altri giorni. I ragazzi o i loro genitori possono registrarsi sia tramite il sito web www.skipasslombardia.it, sia tramite l’apposita app Snow.App presente sugli store per Android o per Apple.

All’iniziativa aderiscono le stazioni sci lombarde ancora aperte, quindi anche le bergamasche Presolana e Monte Pora, Valtorta-Piani di Bobbio, Foppolo e Carona, Colere, Lizzola, Spiazzi di Gromo. A Piazzatorre saranno aperti seggiovia Gremei e rifugio, non le piste. Chiuso Selvino. Domenica chiude la stagione anche Oltre il Colle-Alben, dove è aperto lo skilift.

