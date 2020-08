La Messa per ricordare don Fausto Resmini al Patronato San Vincenzo a Sorisole (Foto by Colleoni)

Il ricordo di Don Fausto a Sorisole

«Uomo capace di scelte coraggiose» Don Acquaroli nella Messa celebrata alla comunità don Milani nella mattinata di domenica 23 agosto: «Ricordiamo don Fausto non come un “santo sulla terra” ma come uomo capace di scelte coraggiose e forti che hanno messo al centro Dio».

«Ricordiamo don Fausto non come un “santo sulla terra” ma come uomo capace di scelte coraggiose e forti che hanno messo al centro Dio»: così don Dario Acquaroli, neodirettore della casa del Patronato a Sorisole, ha voluto ricordare don Fausto Resmini, scomparso nel marzo scorso a causa del coronavirus, all’età di 67 anni. Don Acquaroli ha concelebrato con don Gianni Gualini, parroco di Lurano, la Messa in ricordo di don Resmini nella mattinata di domenica 23 agosto a cinque mesi dalla scomparsa del sacerdote bergamasco, nella chiesetta della comunità per minori don Milani del Patronato San Vincenzo a Sorisole.

«È stato detto “prete degli ultimi”, dei poveri, ma lui si è dedicato a tutti, perché ha capito che nell’uomo, in ogni uomo c’è Dio» ha ricordato ancora don Acquaroli. Don Dario ha ringraziato tutti i presenti, volontari, operatori, amici e famigliari di don Resmini tra cui il fratello Severo, riuniti nello spazio esterno della chiesetta del Patronato di Sorisole. Nella giornata di sabato 22 agosto don Resmini è stato ricordato in una Messa anche al Patronato San Vincenzo a Bergamo celebrata dal superiore generale don Davide Rota.

«Cinque mesi fa – ha ricordato don Dario Acquaroli – in queste ore arrivava la notizia che le condizioni di don Fausto erano senza speranza e poi, nella notte, la notizia della sua morte. Essere qui oggi insieme è un’occasione per trovare forza e speranza, nella consapevolezza che don Fausto è sempre qui con noi».

Don Fausto Resmini era nato a Lurano, ma poi era cresciuto e si era formato al Patronato San Vincenzo sotto l’ala di don Bepo Vavassori, ereditandone lo spirito di accoglienza e di attenzione verso i più deboli. Ha fondato la Comunità don Milani di Sorisole, per il recupero di minori «difficili» che è diventata punto di riferimento di tutto il nord Italia. È stato per anni anche Cappellano del carcere.

