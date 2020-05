In bicicletta cade in un dirupo

Ferita 24enne a San Giovanni Bianco Una giovane di 24 anni è scivolata lungo il greto del fiume, in una zona molto impervia.

Infortunio a Giovanni Bianco nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio. Intorno alle 17 una ragazza di 24 anni è caduta mentre era in bicicletta nella zona della ciclovia del Brembo. La giovane è caduta ed è scivolata in un dirupo. Scattato l’allarme, in codice rosso, sono intervenuti gli operatori del 118 e i Vigili del fuoco di Zogno. La giovane è stata trasferita con l’elicottero del 118 al Papa Giovanni di Bergamo.

I soccorsi a San Giovanni Bianco

