Schianto in moto a Sedrina, muore operaio di 52 anni

Tragedia nel pomeriggio di giovedì 25 agosto a Sedrina, l’ennesima di quest’estate sulle strade bergamasche. Un operaio di 52 anni, che abitava a Ubiale, è morto in un incidente in moto sotto i ponti della statale della Val Brembana, nei pressi dello svincolo per Ubiale. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una caduta, senza il coinvolgimento di altri veicoli: l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua Yamaha. Gli accertamenti dei carabinieri sono in corso e non viene escluso che il 52enne possa essere stato colpito da un malore mentre guidava. L’allarme è scattato verso le 16,20 e sul posto con i militari dell’Arma sono arrivati l’elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza con i carabinieri di Zogno. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i soccorsi e rilievi. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.