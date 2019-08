Incidente stradale a Zurigo, morto 22enne

Era emigrato dall’Italia per cercare lavoro Alex Massa faceva il meccanico di auto. Ha perso il controllo della vettura sulla quale viaggiava con un amico. L’incidente sabato 10 agosto, i funerali sono stati celebrati lunedì 19 agosto ad Almenno San Salvatore. Lascia tre fratelli più piccoli. La mamma: «Era un figlio meraviglioso».

La mattina di lunedì 19 agosto, ad Almenno San Salvatore, sono stati celebrati i funerali di Alex Massa, 22 anni, morto a Zurigo, in Svizzera, in seguito a un incidente stradale accaduto sabato 10 agosto. Il giovane si era trasferito nella capitale elvetica per cercare lavoro tre anni fa. Lavorava come meccanico.

Alex Massa

Sembra che abbia perso il controllo della vettura mentre era diretto verso una lavanderia, in compagnia di un amico (rimasto illeso). Dopo tre giorni in terapia intensiva nell’ospedale di Zurigo, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Lascia tre fratelli più piccoli, la mamma Roberta e il papà Claudio. «Era un ragazzo d’oro. Pensava solo al lavoro, a realizzare il suo sogno di aprire una carrozzeria e ad aiutare la sua famiglia», così lo ha ricordato la mamma.

