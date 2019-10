Brembilla, cade da tre metri di altezza

Muore un operaio di 57 anni di Cazzano Un operaio edile di 57 anni, residente a Cazzano, è morto in un incidente sul lavoro a Brembilla, in un’azienda agricola.

Il tragico incidente mortale intorno alle 14 di venerdì 4 ottobre in via Sottocamorone. A perdere la vita Vincenzo Caccia, 57enne di Cazzano Sant’Andrea che è morto in un’azienda agricola di Brembilla dove era impegnato in un lavoro edile. Sul posto le forze dell’ordine - i Carabinieri di Zogno - e i soccorsi, con l’intervento anche dell’elicottero del 118 oltre ai tecnici dell’Ats.

Dalle prime informazioni pare che l’uomo sia caduto da circa tre metri mentre stava eseguendo alcuni lavori edili. Caccia era infatti titolare di un’impresa edile di Cazzano Sant’Andrea, dove viveva. «Stava procedendo a compattare una gettata di calcestruzzo appena effettuata all’interno di due pannelli prefabbricati. In particolare stava utilizzando un apposito vibratore posizionandosi sopra il cordolo dei pannelli, senza alcuna opera provvisionale (ponteggio o altro) a protezione, quando è precipitato da un’altezza di tre metri procurandosi lesioni mortali» fanno sapere da Ats.

«È importante sottolineare che la caduta dall’alto è purtroppo una delle modalità più ricorrenti per gli infortuni mortali in Regione Lombardia e, particolarmente, in edilizia - ha commentato il tragico incidente Sergio Piazzolla, dell’Ufficio Direzione Uoc Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats -. A scopo preventivo è bene ricordare che i lavori in altezza, in genere quelli dove il lavoratore opera sopra i 2 metri, vanno eseguiti con l’utilizzo di adeguati dispositivi anticaduta, che siano di tipo individuale, come l’imbragatura che va indossata dall’operatore e collegata al sistema di aggancio e trattenuta, o di tipo provvisionale, come il ponteggio o il trabattello con parapetti di sicurezza».

