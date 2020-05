Incidente sul viadotto di Sedrina

Auto contro il guardrail, grave 82enne Alle 12.30 un’auto è finita contro le barriere che costeggiano il viadotto di Sedrina.

Due ambulanze, ma poi anche l’elicottero sono accorsi in Val Brembana in codice rosso sul viadotto di Sedrina per soccorrere un automobilista che è uscito di strada e si è schiantato contro le paratie laterali della carreggiata. Si tratta di unuomo di 82 anni che probabilmente ha avuto un malore.

L’uomo è stato trasportato in elicottero in ospedale, sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Zogno per i rilievi.

