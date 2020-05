La nebbia e la fatica lo bloccano

Monte Pegherolo, soccorso 60enne È stato ritrovato illeso sul Monte Pegherolo, anche se molto affaticato, un escursionista di 60 anni di Stezzano. I soccorsi si sono attivati intorno alle 15 di domenica 31 maggio.

L’uomo aveva perso l’orientamento perché in quota c’era nebbia e si trovava in difficoltà in una zona molto impervia. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, anche con l’elicottero, e i tecnici della VI Delegazione Orobica, con 13 soccorritori.

Alcune squadre sono salite verso la Val Fondra, altre verso Mezzoldo, per capire su quale versante si trovasse l’escursionista. Una volta individuato, lo hanno raggiunto e hanno verificato che era in buone condizioni. Nel frattempo la nebbia si è diradata. Sul posto l’elisoccorso 118 Ereu di Brescia, per il recupero.

