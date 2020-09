Lavori per il collettore fognario

Chiude il ponte di Clanezzo Tra Almenno San Salvatore e Ubiale Clanezzo, divieto di transito da venerdì 4 settembre. Ecco i dettagli dell’ordinanza, date e orari in cui sarà in vigore lo stop.

Uniacque comunica che sono in corso i lavori di realizzazione del collettore fognario lungo la via Clanezzo ad Almenno San Salvatore ed in particolare l’attraversamento del ponte di Clanezzo sul confine tra Almenno San Salvatore e Ubiale Clanezzo. Tale intervento consentirà di collettare gli scarichi fognari non depurati e dismettere il depuratore di Clanezzo.

Al fine di assicurare la corretta e sicura cantierizzazione dei lavori di attraversamento del ponte di Clanezzo, la Polizia Locale del Comune di Almenno San Salvatore ha emesso l’ordinanza n. 50/2020 per istituzione temporanea del divieto di transito e chiusura per tutti i veicoli e pedoni sul ponte sul fiume Brembo di collegamento fra i comuni di Almenno San Salvatore e Ubiale Clanezzo per il giorno venerdì 04/09/2020 dalle ore 7.00 alle ore 11.45 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00; e dalle ore 7.00 di lunedì 07/09/2020 alle ore 18.00 di sabato 12/09/2020.

Uniacque e l’impresa esecutrice dei lavori provvederanno alla predisposizione dell’adeguata segnaletica di preavviso e deviazione. Per eventuali informazioni è possibile contattare Uniacque attraverso il numero verde 800.26 95 95.

