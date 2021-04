Lenna, il Consiglio comunale si svolge in piedi per solidarietà a Ursula von der Leyen In Turchia la presidente della Commissione europea era stata lasciata senza sedia durante l’incontro con Erdogan. Il sindaco Lobati: «Il gesto non ha l’obiettivo di polemizzare sulle scelte di politica internazionale fatte da capi di Stato stranieri, ma vuole rivendicare con forza i valori fondamentali di uguaglianza sui quali è fondata l’Unione Europea».

Tutto il Consiglio comunale di Lenna, piccolo comune dell’alta Valle Brembana, ha deciso di svolgere la propria seduta di venerdì 9 aprile interamente in piedi, come gesto di solidarietà a Ursula von der Leyen, lasciata senza sedia durante il colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Tutti in piedi: sindaco, assessori, consiglieri e segretario comunale. «Questa sera in occasione del Consiglio comunale - ha scritto su Facebook il sindaco, Jonathan Lobati -, il sindaco, i consiglieri comunali unitamente al segretario comunale hanno deciso all’unanimità di svolgere la seduta in piedi per esprimere solidarietà alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il gesto non ha l’obiettivo di polemizzare sulle scelte di politica internazionale fatte da capi di Stato stranieri, ma vuole rivendicare con forza i valori fondamentali di uguaglianza sui quali è fondata l’Unione Europea e tutti i suoi paesi membri. Valori per i quali ci dobbiamo battere»

