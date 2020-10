Lite alle casse del supermercato Si sente male: 70enne muore d’infarto

Lite alle casse del supermercato

Una discussione alle casse del supermercato e poi il malore fatale. La tragedia è avvenuta intorno alle 10 di lunedì 5 ottobre fuori dall’Md di via Alle Fonti a Sant’Omobono terme in Valle Imagna. Un uomo di 70 anni, residente a Berbenno, ha accusato un malore fuori dal supermercato dopo una discussione con un 54enne alle casse. Il 70enne si è sentito male dopo la discussione: sono intervenuti subito i soccorsi con ambulanza ed Elisoccorso che hanno cercato di rianimare l’uomo in arresto cardio-circolatorio ma il 70enne è deceduto. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

