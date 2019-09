Nasconde la droga in un bosco

Appena diplomato, arrestato 19enne I controlli sono scattati per l’anomalo via vai nell’abitazione del giovane, che vive con i genitori. In casa nulla di strano: la droga era nascosta in un bosco vicino all’abitazione.

Nel pomeriggio di giovedì 26 settembre i carabinieri della Stazione di Villa d’Almè hanno arrestato un ragazzo italiano incensurato di 19 anni, appena diplomato. I militari sono intervenuti dopo diverse segnalazioni di alcuni cittadini della zona che avevano notato un anomalo via vai di ragazzi nell’arco pomeridiano e serale nei pressi del garage dell’abitazione del giovane, che vive con i genitori.

I carabinieri hanno quindi perquisito la casa non rinvenendo però anomalie nè sostanze stupefacenti. Messo alle strette, il ragazzo ha poi portato spontaneamente i carabinieri in un bosco vicino casa dove aveva precedentemente nascosto una busta sigillata con 115 grammi di marijuana. Scoperta così una vera e propria piccola attività «imprenditoriale»: il 19enne è stato arrestato e trattenuto presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

