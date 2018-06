Paolino ritrovato in una baita, sta bene

L’87enne era scomparso sabato Pietro Salvi, che soffre di demenza senile, è stato ritrovato sano e salvo in una baita nei pressi di Rota d’Imagna, dai volontari della Protezione civile di Palazzago.

Era scomparso sabato 2 maggio verso le 22, durante la festa del paese. In campo da domenica era scese in campo almeno 60 persone tra uomini della Protezione civile, del soccorso alpino, Vigili del Fuoco e volontari.

Pietro Salvi di Val Brembilla ma originario di Rota d’Imagna, soffre di demenza senile, si era allontanato sabato sera dalla festa del paese. I figli avevano dato subito dato l’allarme. . Domenica mattina si era alzato in volo l’elicottero per sorvolare la zona. Le ricerche, sospese nella notte, sono ricominciate nella mattinata di lunedì 4 giugno e hanno portato dopo poche ore, alla risoluzione della vicenda. I volontari della Protezione civile di Palazzago insieme a un’unità cinofila lo hanno ritrovato in buone condizioni all’interno di una baita in cui probabilmente si era rifugiato per ripararsi dalla pioggia.

