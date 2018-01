Parte un colpo dalla pistola del fidanzato

Villa d’Almè, muore ragazza di 21 anni Una ragazza di 21 anni è morta a Villa d’Almè nella serata di mercoledì 17 gennaio. È stata colpita da un proiettile partito dalla pistola del fidanzato che è una ex guardia giurata.

Ancora poche e frammentarie le notizie, la fidanzata, 21 anni, è morta a causa del colpo partito probabilmente per cause accidentali. Sul posto i carabinieri di Zogno, Bergamo e Villa d’Almè. Il fatto intorno alle 19.30 di mercoledì 17 gennaio in un appartamento di via dei Mille, a Villa d’Almè. Ancora non si conoscono tutti i dettagli dell’accaduto - tra le ipotesi al vaglio anche la causa accidentale -, la giovane è morta sul colpo e i militari stanno indagando per capire cosa sia successo.

L’arrivo della sezione Scientifica dei carabinieri di Bergamo

Il colpo è stato sparato dalla pistola del fidanzato, anche lui di 21 anni, e la tragedia si è consumata nell’abitazione della famiglia del ragazzo, e x guardia giurata: qui vive con i suoi genitori.

Il padre del giovane è un carabiniere andato in pensione da poco tempo e la mamma era in casa quando è partito il colpo dalla pistola del figlio, ma non avrebbe assistito alla tragedia.

Sul posto un’automedica insieme a un’ambulanza per soccorrere la 21enne, ma tutti i tentativi per salvarla sono stati vani. A Villa d’Almè anche il pubblico ministero di turno Maria Cristina Rota, oltre alla sezione Scientifica dei carabinieri di Bergamo.

