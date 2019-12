Passo Salmurano, si stacca una valanga

Tutti recuperati: due feriti, uno illeso Alle 13,45 di sabato 7 dicembre è scattato l’allarme nei pressi del Passo Salmurano: una valanga con un fronte di cento metri si è staccata in Val Brembana dal Monte Valletto.

Una valanga si è staccata sulle Orobie in territorio di Ornica, località passo Salmurano, tra Monte Valletto sud e Piani dell’Avaro, sul versante bergamasco, nel primo pomeriggio di sabato 7 dicembre, intorno alle 13,45. Ci sono tre dispersi. I soccorsi sono al lavoro. Sono subito scattate le procedure d’emergenza e sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino dei carabinieri di Clusone, oltre a due elicotteri del 118 da Milano e Como e i carabinieri sciatori. Sotto la neve sono rimaste intrappolate tre persone.

Tutte e tre i dispersi sarebbero stati recuperati: una persona è illesa, un’altra ha riportato un trauma cranico e agli arti inferiori ed è stata portata con l’Elisoccorso all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo in codice rosso: non sembrano esserci problemi di ipotermia e non sarebbe in pericolo di vita. Una terza persona, sempre ferita, è stata portata in codice giallo all’ospedale di Lecco.

