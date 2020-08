Perde il controllo dell’auto a Strozza

Donna di 36 anni finisce in una scarpata L’incidente intorno alle 8.30 di venerdì 28 agosto: sul posto anche i Vigili del fuoco di Zogno. Le foto.

Ha perso il controllo subito dopo la curva che da Strozza porta ad Almenno San Salvatore finendo con la sua vettura in una scarpata. È stata soccorsa in codice giallo sulla strada provinciale 14 una donna di 36 anni vittima di un incidente nella mattinata di venerdì 28 agosto intorno alle 8.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno che hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona mentre il personale sanitario della Padana emergenza e un’auto medica hanno prestato le prime cure alla donna. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Zogno per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

