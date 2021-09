Petosino, l’ultimo abbraccio a Matteo: «Un amico vero, maestro di legami» Celebrati lunedì 20 settembre a Petosino i funerali del ragazzo di 25 anni morto insieme al compagno di cordata sulla parete nord-est del pizzo Badile, sul versante svizzero della montagna.

Tanta gente e tanta commozione nel pomeriggio di lunedì 20 settembre a Petosino di Sorisole per i funerali di Matteo Cornago, istruttore del Cai di 25 anni morto nei giorni scorsi insieme all’amico Giovanni Allevi, 48 anni di Villa di Serio, sul versante svizzero del pizzo Badile. A celebrare il funerale nella chiesa parrocchiale di Petosino don Alberto Monaci, padre spirituale del Seminario e amico di famiglia, insieme a una ventina di sacerdoti. Presenti, tra gli altri, anche il presidente del Cai di Bergamo, Paolo Valoti, gli amici istruttori della Scuola di Alpinismo «Leone Pellicioli» del Cai di Bergamo, e i genitori di Giovanni Allevi. Tutti hanno voluto far sentire il loro affetto e la loro vicinanza ai genitori di Matteo, Edoardo e Simona, al fratello gemello Davide e alle due sorelle, Noemi di 21 anni e la sorellina di 11.

L’arrivo del feretro portato dal fratello gemello Davide e dagli amici

«Matteo – ha ricordato don Alberto – è stato maestro di legami: ce li consegna come segreto per arrampicare la parete di questo dolore. Ha costruito amicizie profonde, attraverso la sua presenza disponibile e generosa. Un giovane affidabile, che con il suo tratto umile ha insegnato che l’importante non è apparire, ma esserci». Due amici in chiesa hanno letto due messaggi dedicati a Matteo: «Un amico meraviglioso – è stato ricordato in un passaggio – che non si metteva troppo in mostra, ma che ci sarà sempre. Un amico che ci indicava le via corretta, un amico sempre prudente». Matteo è stato sepolto nel cimitero di Petosino.

