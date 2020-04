Pic nic di Pasquetta in casa diventa social

«Mandaci la foto: così staremo insieme» La Pro Loco di Almenno San Bartolomeo promuove da anni il pic nic di Pasquetta. Quest’anno, per mantenere uno spirito di condivisione, lancia un concorso social.

Il mitico pic nic di Pasquetta ad Almenno San Bartolomeo è un’istituzione non solo per gli almennesi ma per tutti gli abitanti della zona. Per non perdere lo spirito di condivisione che l’ha sempre contraddistinto gli organizzatori, la Pro loco di Almenno San Bartolomeo, propongono di condividere sulla pagina Facebook le vostre foto di pic nic casalingo ai tempi del coronavirus. In palio anche qualche premio.

«Il pic nic di Pasquetta è nato e vive dallo spirito di condivisione, di unione, di persone che anche non si conoscono ma questo giorno lo passano seduti allo stesso tavolo, tutti Insieme dividendosi anche il cibo. Stiamo vivendo un momento terribile, abbiamo vissuto lutti atroci, viviamo Insieme la giornata di Pasquetta anche quest’anno facendoci compagnia ognuno dalla propria casa con un gioco simpatico: dalle ore 10 ‪alle ore 16 di lunedì 13 aprile pubblicate una fotografia del vostro pic nic A CASA nel gruppo Facebook Pro Loco Almenno San Bartolomeo. Le fotografie con più “Mi Piace” riceveranno super premi» spiegano gli organizzatori.

