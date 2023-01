«Quell’uomo colto da malore, salvato grazie al mio lupo»

A scrivere al nostro giornale è Sara di Telgate, proprietaria del cane lupo cecoslovacco che ha permesso i soccorsi a un 57enne colto da malore il 31 dicembre a Oltre il Colle, poi recuperato dal Soccorso alpino e portato in ospedale. «Volevo un po’ smentire la non buona fama che hanno questi cani - continua la padrona -, Era è stata bravissima, e super dolce e delicata nel segnalarmi l’uomo a terra. Se non fosse stato per lei non se ne sarebbe accorto nessuno. È rimasta accanto a me e all’uomo per tutta l’attesa dei soccorsi. Prima di andare la moglie ha fatto le coccole a Era (che le ha prese ben volentieri), dicendole che è stata la migliore di tutti - aggiunge la donna -. Spero che questo signore si sia ripreso».