Cede l’ancoraggio, bloccato su una ferrata

Elisoccorso in azione sull’Alben L’uomo non è ferito, ma non può muoversi da un terrazzino di roccia a strapiombo.

Elisoccorso in azione verso mezzogiorno sul monte Alben in territorio di Oltre il Colle per soccorrere un rocciatore che è rimasto bloccato su una ferrata. Gli è ceduto l’ancoraggio, si trova su un terrazzino di roccia a strapiombo e non riesce più nè a scendere nè a salire, fortunatamente non è ferito.

Oltre al 118 sul posto i vigili del fuoco di Clusone, i carabinieri di Serina e il soccorso alpino. I soccorsi stanno provvedendo a recuperarlo dall’alto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA