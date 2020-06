San Giovanni Bianco, scontro tra moto

Gravi due uomini di 30 e 40 anni

L’incidente poco dopo le 11 di lunedì 1° giugno: coinvolte due moto, ci sono tre feriti, due sono gravi.

Lo schianto pare essere stato frontale ed è avvenuto sulla strada provinciale 25, che da San Giovanni Bianco sale in Val Taleggio, nel tratto che da San Giovanni Bianco arriva a Sottochiesa.



L’incidente ha coinvolto due moto, ciascuna con in sella una coppia: tre le persone ferite. Si tratta di un 40enne con fratture e un grave trauma cranico che è stato trasferito al Niguarda di Milano con un elicottero decollato da Como. Ferita anche una donna di 30 anni con traumi agli arti: le sue condizioni non sono critiche, è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. In condizioni gravi un altro uomo di 30 anni, con fratture agli arti superiori e inferiori: con l’elicottero decollato da Brescia è stato trasferito all’ospedale bresciano.

Sul posto, oltre alle ambulanze i due elicotteri del 118 decollati da Brescia e Como, anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno che hanno messo in sicurezza e bonificato le zone compromesse dallo schianto.

