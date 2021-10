San Pellegrino, cervi a spasso nella piazza e alla rotatoria L’ungulato ha raggiunto la zona del Tempio dei Caduti. Altro esemplare all’ingresso della variante di Zogno.

«È appena finito il periodo degli amori e ora i giovani scendono a valle, un po’ spaesati. È il momento in cui si possono fare incontri sulla strada, in centro al paese. Occorre, se si è alla guida di un’auto fare molta attenzione». Così Flavio Galizzi, segretario del Comprensorio venatorio alpino della Valle Brembana, commenta l’avvistamento di alcuni cervi in centro a San Pellegrino (la Valle Brembana conta circa 600 esemplari).

L’ultimo episodio giovedì sera, quando, un ungulato è stato fotografato davanti al Tempio dei Caduti. «Ma qualche giorno prima - continua Galizzi - un altro esemplare è stato visto alla rotatoria vicino all’ingresso della variante di Zogno. In questo periodo è facile si avvicinino anche alle case».

