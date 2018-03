Sbanda e viene sbalzato dall’auto

66enne muore schiacciato a Rota Imagna Dramma domenica sulla provinciale 20: Elia Capelli travolto dal suo stesso veicolo. Vani i soccorsi del 118, intervenuto anche con l’elicottero: 66 anni, la vittima era di Capizzone.

Incidente mortale domenica pomeriggio a Rota d’Imagna: a perdere la vita un piccolo imprenditore edile di Capizzone, Elia Capelli, di 66 anni. L’incidente si è verificato verso le 12.30 sulla strada provinciale 20 che porta all’abitato di Rota. Nessun’altra auto è rimasta coinvolta, ma solo quella della vittima, che ha fatto tutto da sola. L’uomo viaggiava a bordo della sua Toyota Rav4 e aveva appena lasciato il paese della Valle Imagna quando ha affrontato una curva sulla sinistra ma, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

