Schianto a San Giovanni Bianco

Muore un uomo di 58 anni Un uomo è morto a San Giovanni Bianco in un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio poco prima delle 16.

Ancora da chiarire le cause dello schianto e se siano rimaste coinvolte anche altre persone oltre alla vittima, un 58enne: via Piazzalunga, strada principale che porta in Alta Valle Brembana, è un rettilineo. Non è escluso che l’uomo possa avere accusato un malore mentre era alla guida. Sul posto sono arrivati i soccorritori a bordo di un’automedica inviata dal 112. Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

