Scivola e cade per 40 metri

Muore 73enne fungaiolo di Strozza L’incidente è avvenuto alle 19.30 di mercoledì 13 giugno a Strozza in località Ca’ Campo.

Si chiamava Guglielmo Dazzan, il 73enne di Strozza morto nel pomeriggio di mercoledì 13 giugno poco distante da casa dopo essere caduto per 40 metri, scivolando sulla parete della cava. L’uomo era uscito per il suo solito giro alla ricerca di funghi e non è più tornato a casa. Alle 19.30 i parenti hanno allertato i soccorsi e subito sono partite le ricerche nella zona di Ca’ Campo. Sul posto le pattuglie del soccorso alpino Val Imagna, i vigili del fuoco e un’auto medica.

