Scivola nel bosco mentre cerca funghi, trentenne ferito a Piazzatorre

Orobie. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Il Soccorso alpino: in questi giorni è opportuno controllare bene le previsioni meteorologiche e indossare scarpe e abiti adatti a un clima che va verso l’autunno.

Intervento oggi, sabato 3 settembre, per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Le squadre sono state attivate intorno alle 11 per un cercatore di funghi, scivolato nel bosco. Era uscito con alcuni amici; in località Bosco Serra l’uomo è scivolato per alcuni metri e ha riportato diverse contusioni. Hanno chiesto aiuto e la centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, oltre a una decina di tecnici, a supporto delle operazioni.

Una fase dei soccorsi Le condizioni meteorologiche in quota erano infatti incerte. Poi si è aperto uno spazio di bel tempo, che ha permesso all’elisoccorso di raggiungere la zona. L’uomo è stato valutato, messo in sicurezza e trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. L’intervento è finito nel primo pomeriggio.

L’appello