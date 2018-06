Scomparso un 80enne a Corna Imagna

Scattano le ricerche con l’elicottero Un uomo di 80 anni di Corna Imagna è scomparso nella tarda serata di sabato 2 giugno. Era con i figli a una festa quando si è allontanato.

L’anziano, che soffre di demenza senile, si è allontanato sabato sera dalla festa del paese e non è stato possibile rintracciarlo. I figli hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il soccorso alpino e l’unità cinofila. Domenica mattina si è alzato in volo l’elicottero per sorvolare la zona alla ricerca dell’80enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA