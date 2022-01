Si perde sopra Valsecca: rintracciato dal Soccorso alpino e accompagnato a valle Sant’Omobono Terme, era partito dal Pertus verso il Monte Ocone: durante il rientro ha perso il sentiero. Era già buio e ha chiesto aiuto.

Intervento nella serata di venerdì 7 gennaio per la VI Delegazione orobica del Soccorso alpino. Un escursionista era partito dal laghetto Pertus per una passeggiata in direzione del Monte Ocone, nel territorio del comune di Sant’Omobono Terme, frazione Valsecca. Secondo la prima ricostruzione, stava rientrando ma nei pressi della località «La passata» ha perso il sentiero e ha sbagliato percorso. Era già buio e allora ha chiesto aiuto. La centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino e i vigili del fuoco. Poco dopo, le squadre del Soccorso alpino lo hanno rintracciato in località Convento, a circa 1250 metri di quota. Era illeso ma disorientato e si trovava in una zona impervia. I soccorritori lo hanno accompagnato a valle .

