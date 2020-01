Soccorsi sulle piste: interventi senza sosta

Ecco i consigli del responsabile del 118 Una dozzina di chiamate nella mattinata di domenica 12 gennaio sulle piste da sci della provincia. «I più pericolosi? Inesperti a folle velocità».

Una dozzina di interventi del 118 nella mattinata di domenica 12 gennaio per soccorrere altrettanti sciatori sulle piste della provincia: nessun ferito grave, anzi cinque persone hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

La prima chiamata alle 9.57 sulla pista Treposti agli Spiazzi di Gromo: uno sciatore di 64 anni è stato trasportato in ospedale a Piario per una caduta dalla Croce Blu di Gromo; un 48enne invece è stato trasportato con l’Elisoccorso all’ospedale di Sondrio per una caduta sulla pista Conca Nevosa a Carona avvenuta intorno alle 10.20. Sulla pista Pitarocca a Foppolo invece intorno alle 10.40 sono rimasti feriti sempre in modo non grave una ragazzina di 12 anni e un ragazzo di 21 anni. Alle 11.30 a Foppolo sempre sulla Pitarocca a un 15 è rimasto ferito insieme ad un altro sciatore ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Ponte San Pietro. Ferite anche due donne di 34 e 51 anni intorno alle 11.50 sempre a Foppolo.

Ecco intanto qualche consiglio del responsabile del 118 per vivere giornate serene sulla neve: «Usate il casco anche se non è obbligatorio».

