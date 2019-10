Soffocata dal monossido di carbonio

Anziana coppia muore ad Almenno La tragedia nella frazione Albenza di Almenno San Bartolomeo: le vittime due anziani di 93 e 91 anni. A ritrovarli senza vita il nipote.

Due anziani, di 93 e 91 anni, sono morti nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, soffocati dal monossido di carbonio nella frazione di Albenza ad Almenno San Bartolomeo. A trovarli il nipote 30enne nella mattinata di venerdì 11 ottobre. I due anziani giacevano senza vita in cucina: con ogni probabilità ieri sera, al primo freddo, avevano acceso la stufa. La canna fumaria però è stata trovata completamente otturata: il gas quindi non ha trovato sfogo e ha saturato l’ambiente. I due anziani, che si stavano apprestando a cenare, non hanno avuto scampo.

