Sofia Goggia a Lenna il 13 maggio. Un’asta benefica per l’Ucraina

Appuntamento, come tre anni fa, nell’area industriale di Lenna: la campionessa di sci incontrerà i propri tifosi per foto e autografi. Poi l’asta benefica e quindi la festa con ristoro e musica.

Accadrà venerdì 13 maggio, quando la campionessa olimpica di sci del 2018 e tre volte vincitrice di Coppa del mondo in discesa libera, sarà ospite speciale della serata organizzata da Comune, «Lenna&20» e Squadra volontari antincendio Lenna. Con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Ucraina.

Il legame con l’alta valle

A richiamare la campionessa in alta Valle Brembana sono due legami particolari: quello, maturato fin dall’adolescenza, con la famiglia di Ferdy Quarteroni e in particolare col figlio Nicolò. L’agriturismo fu il primo grande sponsor dell’atleta di Bergamo, quando ancora il suo nome non era all’apice del successo. E l’amicizia tra Ferdy e Sofia è rimasta intatta. Poi il legame con la famiglia Berera e con Foppolo, sulle cui piste Sofia ha imparato a sciare.

(Foto di Valbrembanaweb) (Foto di Valbrembanaweb)

Così nacque anche la festa che si tenne il 7 giugno 2019, nell’area industriale di Lenna: fu un bagno di fans, autografi e foto per la campionessa. In quell’occasione venne messo all’asta benefica un pettorale di gara. Il ricavato andò a sostenere progetti per lo sport tra i ragazzi. E la solidarietà sarà al centro anche della serata del 13 maggio, che si terrà negli spazi messi a disposizione della Bbm service di Lenna: in programma ancora un’asta (Sofia non ha ancora rivelato cosa proporrà) il cui ricavato sarà devoluto all’emergenza Ucraina, tramite la Croce Rossa Italiana

Il programma