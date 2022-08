Storia e accoglienza: un milione per valorizzare il borgo di Cornello

Risorse e obiettivi

Il progetto ha un costo complessivo di un milione di euro e ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Lombardia, attraverso il bando regionale « Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», pari a 900mila euro (con i restanti 100mila euro che saranno invece coperti da fondi comunali) . «Una parte dell’opera – aggiunge il primo cittadino– riguarderà l’accessibilità al borgo, con l’eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche con interventi volti a migliorarne l’accesso anche per le persone non vedenti: abbiamo, quindi, pensato a rendere il borgo accessibile a 360°. L’altra parte, invece, riguarderà l’ampliamento dell’attuale Museo, con un suo ampliamento in spazi già esistenti, in cui ora ci sono due appartamenti, che sistemeremo e adibiremo a museo. I lavori dovrebbero iniziare, ci auguriamo, prima della fine dell’anno». La presentazione del progetto per la riqualificazione e la valorizzazione del borgo di Cornello si svolgerà alle 11 nel mezzo della «Giornata Tassiana» (dopo i saluti del sindaco e del direttore del Museo, Fabio Bonacina), iniziativa promossa e organizzata dal Museo dei Tasso e della storia postale e dal Comune di Camerata Cornello .

Il patrimonio storico

Una «Giornata Tassiana» che prenderà il via alle 10.15 e che alle 11.45 vedrà la presentazione del progetto dedicato alle famiglie Tasso e Von Paar. «Il progetto – spiega Michela Giupponi, operatrice museale – conta sulla collaborazione tra il Museo e il Comune di Camerata Cornello e il Comune di Parre per svolgere un lavoro di ricerca dedicato alla famiglia Von Paar, famiglia originaria di Parre in Valle Seriana, e alla loro attività in ambito postale e ai rapporti che instaurarono con i Tasso durante la loro attività lavorativa». Si tratta, prosegue Giupponi, «di due famiglie mercantili provenienti da luoghi non lontani tra loro, non secondari ma sicuramente ai margini del territorio della Serenissima, che si sono costruite un ruolo sempre più centrale nel loro territorio e nei rapporti tra questo, la città di Bergamo e l’Europa». Il lavoro di ricerca vedrà impegnate le ricercatrici di Parre, Renata Carissoni e Raffaella Gerola e gli storici del Museo, Tarcisio Bottani e Bonaventura Foppolo. «Da quest’anno – conclude l’operatrice museale –, inoltre, durante la Giornata Tassiana, il Museo assegnerà un riconoscimento a un lavoro, a una persona, un libro, una struttura o un progetto che si sia distinto per promuovere il settore postale o legato alla storia della famiglia Tasso in modo originale». La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 0345.43479,oppure, [email protected]