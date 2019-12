Travolti da alberi a Isola di Fondra e Serina

Soccorsi con l’elicottero un 69enne e un 63enne Gli incidenti si sono verificati entrambi nella mattinata di domenica 22 dicembre.

Elicottero in azione per due incidenti all’apparenza simili avvenuti nella mattinata di domenica 22 dicembre, il primo verso le 9 a Isola di Fondra e il secondo alle 11 a Serina. In entrambi i casi gli uomini coinvolti rispettivamente un 69enne e un 63enne sono stati colpiti da l tonco di un albero caduto.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo con traumi da schiacciamento di torace.

