Travolto da un tir a Sant’Omobono

Gravi ferite agli arti per un 45enne Il 45enne ha riportato gravi ferite agli arti inferiori ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Un uomo di 45 anni è stato travolto da un tir guidato da un 30enne a Sant’Omobono Terme sulla strada provinciale verso Valsecca in Valle Imagna, nei pressi di Villa Ortensie. L’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 17 luglio: sul posto è subito arrivato il personale sanitario con l’Elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’Ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso. Il 45enne ha riportato gravi ferite agli arti inferiori ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Per i rilievi sono sopraggiunti anche i Carabinieri di Zogno e la Polizia stradale di Bergamo.

