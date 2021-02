Ultimo weekend di zona gialla col sole

Lunghe code verso le valli fin dal mattino Lunghe code verso la Valle Brembana e Seriana in questa mattina di sabato 27 febbraio: complice il bel tempo e l’ultimo weekend in zona gialla in molti hanno pensato a un’escursione in montagna.

Nell’ultimo weekend in zona gialla e con una giornata che sa di primavera in molti si sono messi in auto fin dal mattino per raggiungere le nostre valli. C’è chi ha approfittato della seconda casa e chi ha preferito un’escursione con gli sci o le ciaspole ma il risultato è che le principali direttive della Valle Brembana e Seriana hanno registrato fin dalla prima mattinata lunghe code in direzione valli.

La situazione ai ponti di Sedrina verso Zogno

In Valle Brembana, la pagina Facebook Viabilità Valle Brembana ha pubblicato gli scatti delle code sui ponti di Sedrina, in direzione di Zogno mentre la pagina social della Viabilità Valle Seriana ha numerosi video della situazione a Clusone. Non si segnalano però al momento particolari assembramenti.

Ciaspolatori e scialpinisti hanno scelto di godersi una giornata in montagna: per ora senza assembramenti

La situazione in Valle Seriana: lunghe code anche a Clusone

Situazione per il momento sotto controllo durante la mattinata anche in centro a Bergamo: il Sentierone era pieno di gente ma non si sono registrati assembramenti.

