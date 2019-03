Travolto da un albero che stava tagliando

Nuova tragedia, muore 80enne a Serina Un uomo di 80 anni è morto a Serina nella mattinata di venerdì 29 marzo: è stato schiacciato dalla pianta che stava tagliando in un’area nella sua proprietà.

L’uomo ha 80 anni ed era all’interno di un’area di sua proprietà. L’infortunio mortale si è verificato intorno alle 10.30 di venerdì 29 marzo: l’uomo è stato travolto e schiacciato dalla pianta che stava tagliando, in via Pineta, a Serina, in una zona impervia di montagna. Sul posto sia l’Ambulanza Padana emergenza sia l’elisoccorso del 118, oltre alle forze dell’ordine con i carabinieri di Serina e ai vigili del fuoco di Zogno. Inutili tutti i tentativi di salvare l’80enne, morto a causa dei gravi traumi riportati: dai primi accertamenti sarebbe morto sul colpo.

