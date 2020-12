Va a gettare la cenere nel torrente

Scivola per 20 metri in una scarpata

Intervento dei Vigili del fuoco giovedì 17 dicembre intorno alle 15 lungo la strada provinciale 25 che da San Giovanni Bianco porta a Sottochiesa di Taleggio.

In località Roncaglia, territorio di San Giovanni Bianco, i pompieri sono intervenuti per soccorrere un uomo di 69 anni che era scivolato nel torrente Enna, affluente del Brembo.

Il pensionato si era sporto sulla scarpata per gettare della cenere ma è scivolato per una ventina di metri finendo sulle rive del torrente. È comunque riuscito a chiamare i soccorsi, essendo impossibilitato a risalire da solo. Sul posto un’ambulanza, l’auto medica, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero. L’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo, che identifica media gravità.

