Valle Imagna al rallentatore

Traffico per il cantiere (e il semaforo) Turisti e bergamaschi furibondi in Valle Imagna a causa delle lunghe code provocate a Strozza dal semaforo che regolamenta i lavori per la sistemazione della strada. Giornata all’insegna delle code con molti viaggiatori convinti che il senso alternato fosse causato da un incidente.

Il tempo del semaforo è infatti uguale per chi scende e per chi sale, ma il numero delle auto dirette da Strozza in Valle sono molto numerose e la situazione ha causato lunghissime code con molte segnalazioni alla redazione. Un problema noto: sulla strada provinciale della Valle Imagna, ma anche sulla Villa d’Almè-Dalmine, si sono formate lunghe code a causa di un cantiere stradale a Cabrozzo di Strozza. Le code sono arrivate fino oltre Valbrembo.

L’intervento, appaltato dalla Provincia, prevede l’allargamento della sede stradale in un punto particolarmente pericoloso e stretto. A causare gli incolonnamenti il semaforo installato per regolamentare il transito a senso unico alternato. Con gli stessi minuti di attesa sia a salire sia a scendere, anche nella giornata di domenica.

