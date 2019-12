Variante di Zogno, l’area è stata ripulita

Dall’anno prossimo cantiere avanti tutta Parla il direttore dei lavori: «Sembrano magari lavori banali ma sono fondamentali per poter intervenire bene successivamente. Ora non abbiamo moltissimi uomini al lavoro, dall’inizio del prossimo anno saranno molti di più e il cantiere avrà sicuramente un’accelerata».

«Abbiamo fatto grandi lavori di pulizia. D’altronde è un cantiere rimasto fermo cinque anni. Così come stiamo intensificando gli incontri per capire come gestire al meglio le fasi successive. Non daremo fastidio e ci saranno tutte le sicurezze del caso. Ma è certo che ci si accorgerà della nostra presenza». A parlare è Lorenzo Bertotti, direttore di cantiere della variante in galleria di Zogno, lavori affidati alla «Collini» di Trento e iniziati da circa due mesi. Due mesi che sono serviti soprattutto per prendere visione della situazione e dare una pulizia generale a tutto il cantiere, dalle gallerie alle aree esterne. E in questi giorni è facile notare come, sia all’ingresso sud sia a nord, l’opera di taglio da piante e sterpaglia sia stata notevole. «Sembrano magari lavori banali – continua il direttore – ma invece fondamentali per poter intervenire bene successivamente. Ora non abbiamo moltissimi uomini al lavoro, dall’inizio del prossimo anno saranno molti di più e il cantiere avrà sicuramente un’accelerata».

