Zogno, autobus Sab prende fuoco - Foto

Distrutto dalle fiamme, salvo l’autista Paura nella frazione Miragolo. Sul mezzo solo il conducente, che si è accorto di quanto stava accadendo e si è messo in salvo.

Un autobus della Sab è stato completamente distrutto dalle fiamme venerdì 14 febbraio a Zogno. L’incendio in zona Miragolo. Il bus stava aveva appena effettuato la fermata all’acquedotto di Zogno e stava salendo verso la valle quando ha preso fuoco. A bordo c’era solo il conducente che, quando si è accorto del surriscaldamento del vano motore, ha accostato in via Roncaglia e ha subito abbandonato il mezzo, che si è incendiato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti due mezzi Aps dei Vigili del fuoco del distretto di Zogno e la Botte della Centrale, che hanno domato le fiamme e bonificato l’area. Ora si sta cercando di capire cosa ha innescato il rogo.

