Zogno, investito in bici

Gravissimo un 81enne Incidente nella serata di mercoledì 23 settembre alle 21 in via Locatelli, l’anziano travolto da una Punto è stato portato in elicottero a Brescia.

È stato investito da una Fiat Punto mentre era in bicicletta, in via Locatelli a Zogno, all’altezza del civico 52, ed è rimasto ferito in modo molto grave. È ricoverato alla Poliambulanza di Brescia in prognosi riservata un pensionato di 81 anni di Zogno, G. M., investito nella serata di mercoledì 23 settembre intorno alle 21. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri di San Giovanni Bianco, intervenuti per i rilievi, l’anziano è stato travolto da una Fiat Punto che viaggiava in direzione Villa d’Almè-Zogno, condotta da L. A., 38 anni di Zogno. Non è chiaro se l’anziano stesse attraversando, ma l’urto è stato molto violento tanto che ha sfondato il parabrezza. Immediato l’allarme al 112 che ha inviato l’elisoccorso di Brescia, abilitato per il volo notturno, un’automedica e un’ambulanza. Il pensionato, incosciente, è stato trasportato in elicottero alla Poliambulanza di Brescia. Sotto choc l’uomo alla guida dell’auto.

