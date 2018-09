A «caccia» di coralli con Will Smith

L’avventura del 17enne Alessio Alessio Nembrini, 17 anni, sub di San Paolo d’Argon, era alle Eolie per l’alternanza scuola-lavoro. Al Diving di Lipari quest’estate ha avuto l’opportunità di guidare sott’acqua la star di Hollywood e la sua famiglia.

Sott’acqua accompagnando Will Smith. Non è il titolo di un nuovo spot pubblicitario o dell’ultimo film della star americana di Men in Black, ma l’esperienza che ha vissuto un ragazzo bergamasco quest’estate, accompagnando in un’immersione subacquea Will Smith, attore, regista, producer e cantante statunitense. Alessio Nembrini, 17 anni di San Paolo d’Argon, frequentante la classe 4 E del liceo scientifico Mascheroni di Bergamo, a luglio e agosto è stato impegnato in uno stage lavorativo al Diving «La Gorgonia» di Lipari. Già esperto subacqueo (socio del Gruppo sommozzatori Dalmine) ha assistito e accompagnato turisti e appassionati in immersione per i due mesi estivi nella bellissima isola delle Eolie, tra cui anche la famosa star di Hollywood in vacanza in Italia con la famiglia per quattro giorni.

